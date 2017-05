Licht aus – Film ab: Die richtige Verdunkelung für das Heimkino

Wenn sich die Sonne auf dem Bildschirm spiegelt, ist jeder Fernseh- und Kinospaß schnell vorbei. Tipps für den optimalen Lichtschutz am Fenster und das perfekte Kinoerlebnis.



Es gibt mittlerweile so einige TV-Geräte auf dem Markt, die auch in hellen Räumen erstaunlich gute Bildergebnisse liefern. Dank entspiegelter High-Tech-Bildschirme mit optimierter Helligkeit und verbessertem Kontrast ermöglichen sie auch bei stärkerem Tageslicht ein sehr viel entspannteres Fernsehvergnügen als noch vor ein paar Jahren. Wer sich allerdings einen längeren Fernseh- oder Heimkino-Tag gönnen möchte, wird auch vor den neusten Fernsehmodellen über kurz oder lang Augenprobleme oder gar Kopfschmerzen bekommen – ob vor Flat- oder Curved-TV. Außerdem kann sich auch längst nicht jeder finanziell den aktuellen Höchststand der Fernsehtechnik leisten.



Kurzum: Ein solides Beschattungssystem am Fenster, zum Beispiel in Form eines Verdunkelungsrollos mit Blendschutzfunktion, ist nach wie vor unumgänglich. Und das nicht nur aufgrund der Augenfreundlichkeit, sondern auch, um eine möglichst gemütliche Kinoatmosphäre herzustellen.

Nicht jeder Blendschutz hält, was er verspricht

Meldungen zu diesem Thema

Passendes Fernseher-Zubehör sorgt für richtige Kinoatmosphäre

Tipps zum funktionalen Heimkino

Regen & Sturm: Ein lauschiges Heimkino als Rückzugsort

Auf dem Markt ist erst einmal eine Vielzahl an Fensterdekorationen erhältlich, mit der ein Fernsehzimmer oder Heimkino vor Spiegelungen geschützt werden kann – vom klassischen roten Retro-Kino-Vorhang bis zur Jalousie, deren Lamellen einfach nach Belieben auf- und zugeklappt werden.



Bei textilen Sonnenschutzarten wie Plissees, Rollos und Vorhängen sollte allerdings auf die tatsächliche Stärke der Blendschutzfunktion geachtet werden. Ganz allgemein werden sie entweder in komplett lichtundurchlässigen Stoffen oder in lichtdurchlässigen, lediglich blickdichten Ausführungen angeboten. Blickdichte Stoffe bieten in der Praxis jedoch nur für nördliche oder östliche Räume ausreichend Blendschutz und können sich im Nachgang schnell als Fehlinvestition erweisen, spätestens dann, wenn im Frühjahr und Herbst die Sonne niedriger steht und frontal hereinscheint. Nach Angaben von Livoneo zeichnen sich absolut lichtdichte Stoffe wie beispielsweise spezielle Verdunkelungsrollos immer noch durch den besten Schutz vor Spiegeleffekten aus. Außerdem lässt sich der Raum damit, wie in einem echten Kino, komplett abschatten.

Sonnenschutz mit Extra-Schallschutz



Ein weiteres zentrales Kriterium bei der idealen Gestaltung des Heimkinos ist der Raumklang. Eine Sound-Anlage oder auch die Audioqualität des Fernsehers an sich kann technisch so vollkommen sein, wie sie will: Unschöner Raumhall lässt sich im Prinzip nur beseitigen, wenn der Fernsehraum auch mit möglichst schallschluckenden Elementen wie beispielsweise Sofa, Teppich und Möbeln bestückt ist.



Im Gegensatz zu Jalousien, die aus Aluminium, Kunststoff oder Holz bestehen, wirken alle textilen Fensterdekorationen zunächst einmal ebenfalls grundsätzlich schallminimierend. Dabei nimmt ein kompakterer Stoff gegenüber filigraneren Materialien effektiv mehr Schall auf. Wem das Klangerlebnis, neben der Blendfreiheit des Bildschirmes, besonders wichtig ist, ist zum Beispiel mit einem verdunkelnden Vorhang von schwerer griffiger Qualität oder auch einer abdunkelnden Plissee-Fensterdeko mit speziell schalldämmenden, wabenförmigen, Hohlkammern gut beraten – dem sogenannten Wabenplissee.

Auch Hitze kann Kinotage und -abende verleiden



Ein anderer Aspekt, der bei der Auswahl eines Heimkino-Lichtschutzes ebenso entscheidend sein kann, ist das gegebene Raumklima im Sommer. Neigt das Fernsehzimmer aufgrund einer höheren Lage, einer niedrigen Decke oder sehr großer Fenster zu Wärmestau, ist eine zusätzliche Hitzeschutzfunktion empfehlenswert.



Hier kommen drei Möglichkeiten in Frage: Thermovorhänge, Verdunkelungsrollos mit Aluminiumrückseite oder Blackout-Wabenplissees. Alle drei Varianten verhindern, dass die Hitze vom Fenster tiefer in den Innenbereich gelangt. Da alle drei Typen mit besonderen Beschichtungen beziehungsweise lichtundurchlässigen Wabenpuffern ausgestattet sind, bringen sie automatisch auch gleich den stärksten Abdunklungsgrad und Blendschutz mit.