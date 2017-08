"Licht im August": SWR produziert Hörspiel von Faulkner-Roman

Der Hörfunksender SWR2 produziert ein Hörspiel auf Basis des Romans "Licht im August". Gesendet wird es dann zwischen den Jahren.



Der sprachgewaltige Roman "Licht im August" des US-Autors und Literaturnobelpreisträgers William Faulkner wird als vierteiliges Hörspiel produziert. Die Produktion übernimmt der Südwestrundfunk, der es als die größte des Jahres bezeichnet.