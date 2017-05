Lidl am Dienstag auf ZDF-Prüfstand

Alles nur Augenwischerei oder gut gemeinte Bestrebungen - Lidl arbeitet gerade auf Hochtouren am Imagewandel. "ZDFzeit" beleuchtet die Veränderungen.



Schicke neue Läden, edlere Präsentation und dazu ein Mix aus Billig- und Markenware: Verändert Lidl derzeit sein Image? "ZDFzeit" macht am 16. Mai um 20.15 Uhr einen Qualitäts-Check und blickt in der Dokumentation "Das Lidl-Imperium" hinter die Kulissen.