"Lindenstraße"-Produzenten haben nicht mit Aus gerechnet

Die beiden Produzenten der beliebten Serie Lindenstraße haben nicht mit einem so plötzlichen Aus gerechnet. Nun gaben die Produzenten Hana und Hans W. Geißendörfer ein Interview.



Hans W. Geißendörfer hat die "Lindenstraße" vor 34 Jahren erfunden und seine Tochter Hana produziert die Serie seit 2015.