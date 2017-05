"Lindenstraße" jetzt teilweise zuerst im Netz

"Online first" lautet das Motto mit dem die ARD ihren Zuschauern die "Lindestraße" Lust auf mehr machen möchte. Peu a peu wird der Sender Fans Serie Appetithappen servieren.



Der Clou an der Sache ist, dass nach der TV-Ausstrahlung am Sonntagabend in den folgenden Tagen nach und nach jeweils drei Minuten lange Clips in der ARD-Mediathek bereitgestellt werden. Damit nicht alles vorweggenommen wird, ist der letzte Part dann erst am folgenden Sonntag im TV zu sehen.