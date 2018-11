"Lindenstraße" wird abgesetzt

Deutschlands älteste Soap wird nicht fortgesetzt. Die ARD-Programmkonferenz hat einen Schlussstrich unter eine ihrer größten Erfolgsgeschichten gezogen.



Die "Lindenstraße" wird nach über 34 Jahren Laufzeit enden. Die Entscheider im Ersten senkten ihren Daumen, bei der Diskussion über eine Verlängerung des Kult-Formats.