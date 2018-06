"Lip Sync Live": Facebook testet neue Musik-Features

Mit der neuen Funktion "Lip Sync Live" fängt Facebook langsam an mit seinen Musik-Lizenzrechten zu experimentieren und tritt in Konkurrenz zu bekannten Diensten wie zum Beispiel musical.ly.



Seit dem 9. März hat Facebook durch einen Deal mit Warner Music nun Musiklizenzverträge mit allen drei großen Musiklabels im Portfolio. Jetzt verdeutlicht sich, was das Unternehmen mit der Musik vor hat. Facebook kündigt laut einem Bericht von "The Verge" nämlich eine neue Funktion an. "Lip Sync Live" erinnert an das, was Apps wie "musical.ly" oder "Dubsmash" bereits vorgelebt haben.