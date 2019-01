"Lite": Hält neuer 8K PC-Monitor mit 65 Zoll-TV mit?

Zuwachs für die Gaming-Branche: Der neue PC-Monitor von Stream TV ermöglicht 3D ohne Brille. Das kann das 8K-Gerät sonst noch:



In Las Vegas hat Stream TV Networks Inc. den Neuzugang in den eigenen Reihen vorgestellt: "Lite". Der neue 8K PC-Monitor von der Firma aus Philadelphia kommt mit 3D ohne Brille und 27 Zoll in den Handel.