"Little Big Stars": Gottschalk versucht es jetzt bei Sat.1

Kann jemand im Zickzackkurs Kondensstreifen hinterlassen? Wenn einer diese Kunst beherrscht, ist es Thomas Gottschalk. Jetzt hat er zur Abwechslung bei Sat.1 angedockt und probiert eine neue Show aus.



Odysseus und Thomas Gottschalk haben gemeinsam, dass der Begriff "Irrfahrt" auf beide gleichermaßen anwendbar ist. Der griechische Held in der Ägäis, der deutsche TV-Entertainer quer durch die Senderlandschaft. Dem Sender RTL ist er aktuell noch verbunden, beim Ersten endete seine kurze Karriere abrupt im Juni 2012, und beim ZDF zog er Ende 2011 nach der letzten Ausgabe des Klassikers "Wetten, dass..?" seinen Schlussstrich. Das ist die Kurzübersicht über die vergangenen sechs Jahre.



Daher stellt sich die Frage: Bei welchem der großen vier TV-Anbieter hat sich der 66-jährige Blondschopf, der seit den siebziger Jahren Fernseh-Deutschland seinen Stempel aufdrückte, schon lange nicht mehr blicken lassen? Richtig: Sat.1. Der letzte Auftrag für den mittlerweile von Berlin nach München umgezogenen Privatkanal liegt mit der Show "Gottschalk kommt" 17 Jahre zurück. Höchste Eisenbahn, mal wieder für Sat.1 ins Rennen zu gehen.