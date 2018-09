Live-Highlights bei Sky nun auch in der Königsklasse

Der Pay-TV-Sender bietet künftig schon während der laufenden Spiele der UEFA Champions League individuellen Zugriff auf Kurz-Clips sämtlicher Tore



In der kommenden Spielzeit der europäischen Königsklasse wird es keine Spiele mehr in voller Länge im deutschen Free-TV geben - ARD und ZDF gingen bei der Rechtevergabe für die Saison 2018/2019 leer aus. Erweitert wird dafür das Angebot des Pay-TV-Senders Sky, der das Live-Feature der sogenannten "In-Match Videos" bald auch für sämtliche Champions League-Begegnungen anbieten wird.