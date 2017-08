Live-Rekord statt Sommerloch bei Sport1

Sport1 feiert einen neuen Livesport-Wochenrekord im Juli. In der Kernzielgruppe der Männer 14 bis 49 (M14-49) erreichte der Sender einen Marktanteil von 1,3 Prozent. Mehr als 0,7 Prozent als im Juli 2016.



Dem World Games Team Deutschland bescherte das große Fest der nicht-olympischen Sportarten vom 20. bis 30 Juli in Breslau einen Medaillenregen. Und für Sport1 gab es dafür gute Quoten. Im Schnitt schalteten an den zehn Wettkampftagen der World Games 2017 vom Vormittag bis zum Abend 80.000 Zuschauer ein. Damit lag der Marktanteil in der Sport1-Kernzielgruppe der Männer zwischen 14 und 49 Jahren bei 1,5 Prozent. Den Top-Marktanteil für den gesamten Wettkampf erreichte der Sportsender mit der achteinhalbstündigen Live-Sendestrecke am vergangenen Freitag (28.07.). Hier sahen 3,2 Prozent der Sport1-Kernzielgruppe zu.