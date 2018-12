"Live Sport"-Kampagne beschert Sky Rekordzahlen

Sky zeigte diesen Herbst "Live Sport jeden Tag" und machte damit Quote: Reichweitenrekorde gab es gleich mehrere unter anderem beim Bundesliga-Klassiker FC Bayern gegen Borussia Dortmund.



Seit dem 21. Dezember bot Sky Sport einen Marathon der Live-Sportübertragungen und Millionen schalteten ein: 160 Begegnungen der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, 64 Spiele der europäischen Königsklasse in Konferenz, 16 mal DFB-Pokal - doch allein der Fußball reicht nicht aus, um jeden Tag Live-Sport senden zu können.