Live-Sport im Pay-TV: Bei Sky sehen viele schwarz

Streaming-Piraterie fügt der Pay-TV-Branche weltweit Schäden in Höhe von 23 Milliarden Dollar zu - Sportübertragungen werden besonders oft illegal mitverfolgt.



Während die Übertragungsrechte für Spitzensport meist jährlich für immense Summen neuvergeben werden, kämpft die Pay-TV-Branche besonders bei Online-Streams mit einem nahezu unüberblickbaren Ausmaß an Schwarzübertragungen - und damit um die Rentabilität des Programms.