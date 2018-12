Live-Streaming per App: sporttotal.tv auf mobilen Endgeräten

Sporttotal.tv zeigt seinen Nutzern jetzt per App Highlights, Clips und Livevideos vom Lieblings-Sportverein. Die kostenfreie App läuft auf Android und iOS.



Mit einer eigenen App will sporttotal.tv seinen Nutzern alle Sportarten direkt aufs Smartphone bringen. Die kostenlose Anwendung, die es sowohl für das Betriebssystem Android als auch für iOS gibt, ermöglicht dem User, seinem Lieblingsteam noch näher zu sein.