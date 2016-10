Live-Streams bald auch bei Instagram?

Die Veränderungen bei Instagram gehen weiter. Erst wechselte der Newsfeed zur Darstellung nach Algorithmen, jetzt soll ein Video-Live-Stream eingeführt werden.



Die Social-Media-Plattform Instagram entwickelt sich immer weiter. Nachdem im März der Newsfeed umgestellt wurde und jetzt durch einen Algorithmus bestimmt wird, folgte im Mai das neue Logo. Außerdem wurden "Business Profile" und "Stories" als Snap-Chat-Nachahmung eingeführt. Jetzt soll Medienberichten zufolge eine weitere Neuerung folgen.