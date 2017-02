Live auf Sky: Die Laureus World Sports Awards 2017

Sky Sport News HD überträgt die Preisverleihungsgala "Laureus World Sports Awards" in Monte Carlo am Dienstag live und für jeden empfangbar.



Am Dienstag übertragt Sky Sport News HD die Preisverleihungsgala des Laureus World Sports Awards 2017 in Monte Carlo live ab 18.30 Uhr im deutschen Fernsehen. Moderator des Abends ist Hollywood-Star Hugh Grant, der durch die Gala im "Salle des Etoiles" führen wird. Für Sky Sport News HD werden Gregor Teicher und Max Bielefeld vor Ort sein und am roten Teppich auf Stimmenfang gehen.

Seit dem Jahr 2000 zeichnen die Laureus World Sports Awards die herausragenden Leistungen von Sportlerinnen und Sportlern aus aller Welt aus. In diesem Jahr findet die Preisverleihungsgala in Monte Carlo statt und kehrt damit an den Ort zurück, an dem die Auszeichnung in ihren Anfangsjahren zwischen 2000 und 2003 verliehen wurde.



Nominierte sind beispielsweise die deutschen Topstars Angelique Kerber und Nico Rosberg sowie unter anderem Usain Bolt, Simone Biles, LeBron James, Cristiano Ronaldo und Michael Phelps.



Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.