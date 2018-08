Live aus Toronto: Sky zeigt Rogers Cup 2018

Toronto ist in diesem Jahr der Austragungsort des Rogers Cup 2018. Rafael Nadal, Novak Djokovic und Juan Martin del Potro gehen auf den Tennisplatz, um Alexander Zverev den Titel abzunehmen. Ob sie das schaffen, sehen Sky-Zuschauer von Montag bis Sonntag live.

Der 21-jährige Deutsche konnte die Trophäe im vergangenen Jahr in den Händen halten. Der Kampf um den Titel ist an sieben Tagen exklusiv bei dem Bezahlsender zu sehen. Als Sky-Kommentatoren sind Stefan Hempel, Markus Gaupp und Marcel Meinert, der auch das Finale kommentiert, in Toronto dabei.Neben der täglichen Berichterstattung während des Turniers wird es auch das Highlight-Magazin aus Toronto am Montag danach um 21.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen geben.