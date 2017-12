Live aus dem Petersdom: Mitternachtsmesse in UHD auf Rai 4K

Wenn Papst Franziskus am Heiligabend die Mitternachtsmesse abhält, können Zuschauer des Kanals Rai 4K in UHD dabei sein. Der italienische Sender überträgt live aus dem Petersdom.



Auf Satellit Hot Bird 13° Ost überträgt der italienische Sender Rai die Mitternachtsmesse am Heiligabend. Am 24. Dezember wird Papst Franziskus traditionell den Vorsitz in der Petersbasilika haben.