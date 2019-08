Live bei Nitro: Frankfurt kämpft um Einzug in die Euro League

Nitro und TV Now zeigen das entscheidende Rückspiel der Eintracht aus Frankfurt gegen Racing Straßburg heute Abend exklusiv live.



Ausgerechnet der einzige Verein, der in der letzten Europapokal-Saison dem deutschen TV-Publikum Spaß gemacht hat, muss noch um den Einzug ins internationale Geschäft zittern. Nach der 1:0-Niederlage im Hinspiel in Frankreich muss schon ein Sieg für die Frankfurter Eintracht her.