Live bei Sky: Die Finalrunde der Champions League-Playoffs

Nur die Hälfte der verbleibenden sechs Playoff-Teams können einen Startplatz in der Königsklasse erringen und ihren Namen am Donnerstag der Lostrommel für die Gruppenphase platzieren. Sky überträgt alle Spiele live.



Der deutsche Trainer Thomas Doll hofft mit der zypriotischen Außenseitermannschaft APOEL Nikosia noch auf ein Wunder – doch dafür muss Ajax Amsterdam, die blutjunge Überraschungsmannschaft der vergangenen CL-Saison, bezwungen werden. Im Heimspiel hatte Dolls Team ein torloses Unentschieden erspielen können.