Live bei Sport1: Aufsteiger Rasta Vechta gegen S.Oliver Würzburg

Er wird auch der "Reggae Club" genannt: Der SC Rasta Vechta trifft in der Basketball-Bundesliga auf S.Oliver Würzburg. Sport1 zeigt das Spiel live.



Sport1 überträgt das Spiel des SC Rasta Vechta gegen S.Oliver Würzburg. Es ist die erste Partie des Aufsteigers aus Vechta in der Basketball-Bundesliga, das live gezeigt wird. Rasta Vechta gilt als "Reggae Club". Der Verein benannte sich nach einem Song der Reggae-Legende Bob Marley.