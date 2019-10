Live im Free-TV: Fällt die 2-Stunden-Schallmauer im Marathon?

Am Samstag startet ein besonderer Weltrekord-Versuch in Wien. Der Kenianer Eluid Kipchonge versucht als erster Mensch die Marathon-Distanz unter zwei Stunden zu laufen. Früh aufstehen lohnt sich - Eurosport überträgt live im Free-TV.



Der Olympiasieger startet seinen Rekordversuch am morgigen Samstag in Wien um 8.15 Uhr. Eurosport 1 überträgt live ab 8 Uhr. Kommentator ist Sigi Heinrich, Experte Hermann Achmüller.