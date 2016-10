Live im RBB: Energie Cottbus gegen Union Fürstenwalde

2009 trennten die beiden Vereine noch ganze fünf Spielklassen voneinander, jetzt treffen sie in der Regionalliga Nordost aufeinander. Der RBB überträgt das Spiel Cottbus gegen Fürstenwalde live.



Am Sonntag zeigt das RBB-Fernsehen das Fußballspiel des FC Energie Cottbus gegen FSV Union Fürstenwalde live. Es ist der 10. Spieltag der Regionalliga Nordost. Noch 2009 trennten den damaligen

Bundesligisten Energie Cottbus fünf Spielklassen vom FSV Union, der

damals in der Brandenburgliga kickte.