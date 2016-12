Live im ZDF: Biathlon in der Schalke-Arena

Zwischen den Jahren steht ein besonderes Wintersportereignis auf dem Programm: Die Biathlon World Team Challenge in der Arena auf Schalke. Das ZDF ist live dabei.



Wo sonst die königsblauen Fußballer spielen, steigt zwischen den Jahren eines der Wintersporthighlights des Jahres. Am 28. Dezember findet die 15. Auflage der Biathlon World Team Challenge statt. Die in diesem Jahr neu konzipierte Streckenführung auf Weltcup-Niveau fordert der Biathlon Elite einiges ab.