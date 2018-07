"Live nach neun"-Moderator Marc Weide ist Weltmeister im Zaubern

Ein zweites Standbein kann nie schaden. Das dachte sich wohl auch Marc Weide. Der ARD-Moderator gewann bei der Zauberkunst-WM in Südkorea die Kategorie "Salonmagie".



Bei der Weltmeisterschaft der Zauberkunst im südkoreanischen Busan sind drei Deutsche auf den vorderen Plätzen gelandet. Den ersten Platz in der Sparte Salonmagie (Parlour Magic) erreichte der Hamburger Marc Weide (27), der neben seiner Zauberleidenschaft auch ARD-Moderator ist. Diese Art von Magie findet normalerweise vor kleinerem Publikum statt, wie der Zaubererverband Magischer Zirkel von Deutschland (MZvD) mitteilte.