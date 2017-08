Liverpool - Hoffenheim live im ZDF und auf Sky

Noch nie konnte ein deutsches Team an der Liverpooler Anfield Road gewinnen. Doch um in die Gruppenphase der Champions-League zu erreichen, reicht es für die TSG Hoffenheim, nicht einfach nur zu gewinnen. Das ZDF und Sky sind live dabei.



Nicht nur ein historischer Sieg muss her für TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer müssen auch noch mindestens zwei Tore dabei erzielen. Das ZDF überträgt die Partie am 23. August 2017 live ab 20.15 Uhr. Katrin Müller-Hohenstein und Experte Oliver Kahn werden die Sendung moderieren. Pay-TV-Kunden können das Geschehen ab 20.30 Uhr auch auf Sky Sport 3 HD verfolgen.