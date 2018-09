Livesport im RBB-Fernsehen am Sonnabend

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) überträgt am Sonnabend (29. September) Livesport aus Cottbus und Berlin.



Um 14 Uhr trifft im Cottbusser Stadion der Freundschaft der heimische FC Energie auf den Karlsruher SC. Die Lausitzer wollen den Abstand zum Tabellenende der 3. Liga vergrößern, um dem Ziel Klassenerhalt ein Stück näher zu kommen.