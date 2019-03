Loch in ISS: Russland will Überwachungskameras anbringen

Ein Leck in der Internationalen Raumstation sorgte vor mehreren Monaten für Schlagzeilen. Die Ursache ist aber noch immer unklar. Russland zieht aber schon Konsequenzen aus dem Vorfall.



Im russischen Teil der Internationalen Raumstation ISS sollen Überwachungskameras angebracht werden. Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos zieht damit Konsequenzen aus einem mysteriösen Leck in einer an der ISS angedockten Sojus-Raumkapsel. Es gebe die Anordnung, Überwachungskameras zu installieren, sagte ein Roskosmos-Sprecher nach Berichten russischer Medien. Ein Raumfahrer müsse noch für diese Arbeiten geschult und die Ausrüstung dafür bestellt werden. "Das geht nicht über Nacht." Zunächst gab es keine Angaben dazu, was genau mit den neuen Kameras überwacht werden soll. Auch jetzt werden die Astronauten schon bei ihrer Arbeit gefilmt.