"Loddar" und Fjörtoft ab jetzt Experten bei "Wontorra"

Die beiden Ex-Kicker und altbekannten Sky-Gesichter wurden als feste Experten bei "Wontorra – der o2 Fußball-Talk" verpflichtet. Ihr Vorgänger Didi Hamann wechselt senderintern weiter.



Der Weltmeister von 1990, Lothar Matthäus, und Jan Aage Fjörtoft, der mit seinem legendären Übersteiger-Tor 1999 den Abstieg von Eintracht Frankfurt verhinderte, werden sich als Experten im Fußball-Talk abwechseln. Sie treten damit die Nachfolge von Dietmar Hamann an, der zu "Sky 90" am Sonntagabend rotiert.