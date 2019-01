Loewe braucht Investoren

TV-Hersteller Loewe benötigt wohl Investitionen von außen um die Tradition als deutsches Premium-Fernseher-Flaggschiff nicht zu gefährden. An der Spitze des Unternehmens gab es zudem einen Wechsel.



Ralf Vogt ist seit kurzem der neue Geschäftsführer beim Traditionsunternehmen Loewe. Er folgt auf Mark Hüsges, der Loewe seit 2013 in sichere Fahrwasser manövrierte und sich nun auf einen Posten im Investorenbeirat zurückzieht.