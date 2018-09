Login-Allianz netID versus Verimi

Deutsche Bahn und VW schließen sich Login-Plattform Verimi an und netID will im Oktober online gehen. Wer macht das Rennen?



Die deutsche Login-Allianz netID, die das Anmelden auf verschiedenen Websites mit ein und derselben Kombination aus E-Mail und Passwort ermöglicht, will Mitte Oktober online gehen. Als weitere Partner wurden am Dienstag unter anderem Douglas, die "Süddeutsche Zeitung", der Spiegel Verlag, Gruner + Jahr sowie der Bankendienstleister yes bekanntgegeben.