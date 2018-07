"Lohengrin": Sky überträgt Wagner-Oper live aus Bayreuth

Die Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele sowie die Grimme-Preis-nominierte Rahmenberichterstattung werden erneut im Pay-TV zu sehen sein.



Bereits zum dritten Mal in Folge berichtet Sky live von den Bayreuther Festspielen und hat neben der Eröffnungs-Oper "Lohengrin" auch wieder eine umfassende Rahmenberichterstattung geplant - diese war zuvor so erfolgreich, dass sie bereits für den renommierten Adolf-Grimme-Preis nominiert wurde.