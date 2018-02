Lokal-TV Bayern: Ab 1. April kein SD mehr

Das bayerische Lokal-TV wird ab dem 1. April 2018 via Satellit nur noch in HD empfangbar sein.



Wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien heute ankündigt, wird das bayerische Lokalfernsehen ab dem 1. April 2018 via Satellit nur noch in High Definition-Qualität (HD) zu sehen sein. Das SD Signal, was bisher noch über Astra ausgestrahlt wurde, wird ab zum 31. März 2018 abgeschaltet. Was die öffentlichen rechtlichen Sender erst für Mitte 2020 planen, machen ihnen damit die 16 bayerischen Lokal-TV-Programme vor.