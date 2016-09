Lokal-TV-Kongress: Lokalfernsehen muss sich weiterentwickeln

Die Zukunft des lokalen Fernsehens ist ein wichtiges Thema auf dem Lokal-TV-Kongress in Potsdam. Um diese zu sichern, soll bei einem runden Tisch an einer Weiterentwicklung des Modells gearbeitet werden.



Nach zwei Tagen mit vielen Diskussionen ist am Donnerstag der Lokal-TV-Kongress in Potsdam zu Ende gegangen. Vor allem die offene Zukunft des lokalen Fernsehens war ein Schwerpunktthema, das die Verantwortlichen verstärkt angehen wollen. Deshalb fordert der Kongress die Akteure der Sender, der Verbände, Landesmedienanstalten und Medienpolitik zu einem runden Tisch auf.