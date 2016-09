Lokal-TV-Kongress: Lokaljournalismus ein unverzichtbarer Faktor

Seit Mittwoch steht das lokale Fernsehen in Potsdam im Mittelpunkt ausführlicher Debatten. Bereits am ersten Tag standen dabei Fragen nach Finanzierung und strukturellen Maßnahmen im Lokaljournalismus im Mittelpunkt.



Lokales Fernsehen fristet in der Wahrnehmung der Zuschauer in Deutschland ein Schattendasein und wird auch medienpolitisch nur wenig beachtet, zumindest in den Augen der Lokal-TV-Macher. Auf dem Lokal-TV-Kongress 2016 in Potsdam wird daher seit Mittwoch intensiv über die Zukunft und die Weiterentwicklung lokaler Inhalte debattiert.