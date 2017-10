Lokal-TV-Portal: Relaunch mit modernem Design

Im Rahmen der aktuell stattfindenden Medientage München wurde der Relaunch des Lokal-TV-Portal präsentiert. Neben einem neuen Design gibt es eine einfachere Navigation.



Auf den diesjährigen Medientagen München wurde heute das Lokal-TV-Portal in neuem Gewand gezeigt. Das moderne Design soll eine einfachere Navigation ermöglichen. Fortan wird das Livebild schon bei der Anwahl eines Programmes angezeigt.