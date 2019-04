Lokalsender "noa4" darf weitere zehn Jahre senden

Der Hamburger Lokalsender Noa4 darf für weitere zehn Jahre senden. Das hat der Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein in seiner gestrigen Sitzung beschlossen.



"noa4-nachbarn on air" darf in Hamburg und Schleswig-Holstein ab dem 1. Juli 2019 für eine weitere Dekade senden. Wesentliche Programmbestandteile sind tagesaktuelle Nachrichten und Informationen aus Hamburger Stadtteilen. Das Programm wird über das Internet und unter anderem in den Kabelnetzen von Wilhelm.tel und Willy.tel in Hamburg und Norderstedt verbreitet.