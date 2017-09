"Long Road Home": Drama-Serie über Irak-Einsatz der US-Army

National Geographic zeigt mit "Long Road Home" eine Eventserie über den Irak-Einsatz der US-Army. Besonders eine verhängnisvolle Mission steht im Vordergrund, der sogenannte "Black Sunday".



National Geographic bringt die achtteilige Eventserie "Long Road Home" auch nach Deutschland. Ab dem 16. November zeigt der Sender immer donnerstags ab 21.00 Uhr eine neue Episode der Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Martha Raddatz basiert. Den Auftakt, nur neun Tage nach US-Erstausstrahlung, macht eine Doppelfolge, die hier zunächst auf National Geographic, später dann auch noch auf Fox und Sky 1 läuft.