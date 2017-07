Lothar Matthäus verlängert bis 2021 bei Sky

Ab dieser Saison wird Lothar Matthäus in Deutschland erstmals exklusiv für Sky arbeiten und seine Expertise neben den Live-Übertragungen auch auf Sky Sport News HD und dem neuen Sportportal skysport.de einbringen



Pünktlich zu Beginn der neuen Fußball-Saison bindet Sky Deutschland einen seiner Leistungsträger langfristig. Lothar Matthäus und Deutschlands Fußballsender Nummer 1 verlängern ihre Zusammenarbeit um vier weitere Jahre, informierte der Pay-TV-Anbieter am Montag. Seit der Saison 2012/13 ist der Rekordnationalspieler fester Bestandteil der Fußball-Übertragungen von Sky und wird dies auch bis mindestens 2021 bleiben.

Mit der neuen Vereinbarung sichert sich Sky in Deutschland erstmals die exklusiven Dienste des ehemaligen Weltfußballers. An jedem Bundesliga-Samstag wird er zwischen 13 und 21 Uhr die Begegnungen des Spieltages analysieren. Außerdem wird er in den UEFA-Champions-League-Übertragungen und bei "Sky90" zu sehen sein. Darüber hinaus wird der Weltmeister seine Einschätzungen auch auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News HD und dem neuen Sportportal skysport.de teilen.



Die Meinungsstärke des Weltmeisters wurde erst kürzlich bei der Verleihung des Deutschen Sportjournalistenpreises im April dieses Jahres gewürdigt, als Lothar Matthäus mit dem Sonderpreis als "Meistzitierter Fußballexperte" geehrt wurde. Den ersten Einsatz in der Saison 2017/18 absolviert Lothar Matthäus am Samstag, 19. August ab 13 Uhr am ersten Bundesliga-Spieltag.