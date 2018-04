Lotto online spielen - So klappt es

Heutzutage geben immer mehr Lottospieler Ihren Lottoschein online ab. Der Vorteil besteht darin, dass der Lottoschein nicht verloren gehen kann, da dieser online gespeichert wird.



Zudem wächst die Liebe zum Spiel der ausländischen Lotterien, wie zum Beispiel der Powerball oder Cash4Life. Dazu hat der Spieler oftmals ein Ersparnis beim online Lottospiel was den Preis des Spielscheins angeht und kann außerdem an Aktionen, wie jeder 10. Tipp ist gratis, teilnehmen.



Das Angebot der Onlineanbieter wächst jedoch von Tag zu Tag, was den Spieler den Durchblick immer schwerer gestaltet. Neben der Schwierigkeit die gesamten Preise zu vergleichen und direkt die Bearbeitungsgebühren und Zusatzkosten zu sehen, steht der Faktor der Seriosität und Sicherheit an erster Stelle. Auf den ersten Blick ist es jedoch schwer zu erkennen, welchem Anbieter man trauen kann und von welchen man lieber die Finger lässt.

Außerdem unterscheiden sich die Onlinelottoanbieter in direkten Partnern von Lotto und sogenannten Zweitlotterie Anbietern. Was das genau bedeutet erklären wir Ihnen im Folgenden:



Direkter Partner von Lotto

Wenn ein Lottoanbieter ein direkter Partner von Lotto ist, dann wird Ihnen dies meistens direkt auf der Seite angezeigt. Zudem haben Sie im Falle eines Gewinns das Anrecht auf die Ausschüttung gegenüber der deutschen Lottogesellschaft.