Love Nature kommt zu Sky

Sky und Blue Ant Media haben einen mehrjährigen, internationalen Lizenzvertrag rund um den Content von Love Nature geschlossen. Dieser umfasst hunderte Stunden Material, der Zuschauern die Schönheiten und Wunder der Natur näherbringt.

Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) und Martin Gruber (Andreas Marthaler) bei den Dreharbeiten zum Berg-Crossover "Virus" Bild: ZDF / Thomas R. Schumann

Sky-Kunden, die das Entertainment Paket oder Entertainment Monatsticket gebucht haben, können sich auf faszinierende Tier- und Naturdokumentationen in bester Bildqualität, gefilmt in 40 Ländern rund um den Globus, freuen.