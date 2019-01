Lubitsch-Preis für Lars Eidinger und Bjarne Mädel

Die Schauspieler Lars Eidinger (43) und Bjarne Mädel (50) werden für die Komödie "25 km/h" mit dem Ernst-Lubitsch-Preis 2019 ausgezeichnet.



Der Preis des Clubs der Filmjournalisten Berlin wird am 30. Januar überreicht. Zur Begründung hieß es am Dienstag, das Roadmovie entfalte seine Kraft aus dem Zusammenspiel von Eidinger und Mädel, das zugleich berühre und amüsiere.