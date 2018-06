"Lucha Underground" geht in die vierte Staffel

Der Ring ist wieder offen: Die Wrestling-Promotion "Lucha Underground" geht in die vierte Runde. TNT Serie zeigt die Folgen nur drei Tage nach der Originalausstrahlung in den USA.



Das Ende der dritten Staffel war auch das Ende für Prince Puma. Überraschend musste er den Temple verlassen, trotz seines Sieges über Johnny Mundo. Schlussendlich konnte er seinen Titel jedoch nicht gegen Pentagon Dark verteidigen.