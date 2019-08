"Lucifer" - Netflix versüßt finale Staffel 5 mit mehr Folgen

Ein Tweet von Netflix verrät, dass die fünfte Staffel der Erfolgsserie "Lucifer" deutlich mehr Folgen haben wird. Hierzulande wird diese Staffel voraussichtlich jedoch gar nicht bei Netflix zu sehen sein.



Erst im Frühjahr 2020 soll es die fünfte Staffel der inzwischen von Netflix produzierte US-Serie "Lucifer" geben. Bereits seit der vierten Staffel produziert Netflix in den USA die neuen Folgen. Wie auf Twitter jüngst zu erfahren war, wird es keine sechste Staffel mehr geben. Dafür wird jedoch die Folgenanzahl der fünften Staffel erhöht werden, wie Netflix selbst verbreitete: "Wir haben sechs Stunden mehr für eine gradiose Summe von 16 Episoden hinzugefügt", verlautete offiziell in einem Tweet des Produzenten und Streaminganbieters Netflix in den USA.