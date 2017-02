"Lucifer": Teuflische Crime-Serie startet auf ProSieben

Wer am Mittwoch ProSieben einschaltet, wird den Teufel von einer ganz neuen Seite kennenlernen. In der Serie "Lucifer" ist die Hölle out, dafür löst der gefallene Engel Kriminalfälle in der Stadt der Engel.



Teuflisches erwartet den Zuschauer auf ProSieben in der Mittwoch startenden neuen Crime-Serie "Lucifer". Der Teufel (Tom Ellis) ist darin schon lange seines Tagewerks in der Hölle überdrüssig und eröffnet deshalb einen Nachtclub in Los Angeles. Dort genießt er unter dem Namen Lucifer Morningstar alle Freuden des irdischen Lebens. Jedoch liegt das Verlangen Schuldige zu bestrafen so tief in seiner Natur, dass er sich Detective Chloe Decker (Lauren German) anschließt. Die sträubt sich zunächst gegen seine Mitarbeit, lernt dann aber schnell dessen Fähigkeiten zu schätzen. Der Teufel kennt nun mal die Schwächen der Sünder.

Bei Amazon Prime wurde die Serie bereits im Juli 2016 veröffentlicht. Alle Nicht-Abonnenten können jetzt auf ProSieben dem ungleichen Paar bei der Detektivarbeit zusehen. Dabei setzt die Comicadaption von Tom Kapinos auf genretypisch inszenierte Kriminalfälle und einen staffelübergreifenden Hauptplot. Gewürzt wird alles mit Witz, Ironie und Mythologie. Selbst die Psychologie des Unterweltfürsten ist wichtiger Teil der Serie.



Die erste Staffel umfasst 13 Folgen und wird immer Mittwochs ab 22.10 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben ausgestrahlt. Die zweite Staffel lief bereits in den USA und könnte auch ihren Weg nach Deutschland finden.