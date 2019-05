"Lucifer": Teuflische neue Folgen bei Prime

Der Teufel ist zurück bei Amazons Streamingdienst. In Deutschland und Österreich startet die vierte Staffel "Lucifer" in Kürze.



Tom Ellis schlüpft mal wieder in die Rolle des charmanten Teufels Lucifer Morningstar. In "Lucifer" sehen ihn Prime-Nutzer ab 9. Mai in neuen Episoden.