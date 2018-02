"Lucifer": Zweite Staffel endlich im Free-TV

Die zweite Staffel von "Lucifer" kommt ins Free-TV. ProSieben zeigt ab nächster Woche am Mittwochabend wieder teuflisches Programm.



Lucifer ist buchstäblich der Teufel. Aus dem Himmel verbannt und aus der Hölle geflohen, findet er in menschlicher Gestalt Zuflucht auf der Erde. Dort führt er ein unbesorgtes Leben in Saus und Braus als gut aussehender Nachtclubbesitzer - würde er nicht irgendwann mit der Polizei aneinanderraten.