Luke-Mockridge-Wochen bei Sat.1

Das Frühjahr steht bei Sat.1 in diesem Jahr ganz im Zeichen von Luke Mockridge. Ab dem 6. April zeigt der Sender in sieben Wochen sieben Mockridge-Shows zur Prime Time.



Am Freitag, 6. April um 20.15 Uhr macht das Solo-Bühnenprogramm "Luke Mockridge live - Lucky Man" den Auftakt der Reihe. Im Anschluss gibt es um 22.20 Uhr die Dokumentation "Lucky Man - On the Road: Die Tourdoku".