Luke Mockridge bei Show-Aufzeichnung schwer verletzt

Der Comedian zog sich bei den Aufzeichnungen der Action-Show "Catch" so schwere Verletzungen zu, dass er die kommenden Termine seiner Live-Tournee "Welcome to Luckyland” absagen musste.



Der TV-Comedian Luke Mockridge macht weiterhin von sich Reden: Zuletzt geisterte sein Name unaufhörlich durch die Presse, nachdem er das Publikum des ZDF-Fernsehgarten mit bodenlosen Flachwitzen irritiert hatte. Meldungen zu diesem Thema

Noch mehr Mockridge am Sat.1-Freitag

"Fernsehgarten" schmeißt Mockridge-Intimus Faisal Kawusi raus

Luke Mockridge: Fernsehgarten-Geheimnis gelüftet - Klage am Hals

Nun hat sich der Spaßvogel bei den Aufzeichnungen zu "Catch! Die Europameisterschaft im Fangen" so schwer verletzt, dass er die kommenden Termine seiner Tournee nicht wahrnehmen kann.

Laut Information der Kölner Boulevardzeitung "Express" soll Mockridge sich bei den Dreharbeiten einen Muskelbündelriss sowie einen Sehnenanriss zugezogen haben – woraufhin die behandelnden Ärzte von der unmittelbaren Rückkehr auf die Bühne abrieten.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: