Lulu.fm expandiert ins Rhein-Main-Gebiet

Lulu.fm expandiert: Damit ist der Radiosender für die Gay-Community über DAB Plus in Kürze auch im Rhein-Main-Gebiet zu empfangen.



Mitte Dezember 2016 erhielt Lulu.fm die Sendelizenz, um ins Rhein-Main-Gebiet zu expandieren. Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) sprach dem Sender die letzten verfügbaren DAB-Plus-Kapazitäten in dem begehrten und gewaltigen Sendegebiet zu. Denn Großstädte und Metropolen wie Gießen, Frankfurt, Wiesbaden und Mainz gehören zu diesem Gebiet - und damit mehr als 4,5 Millionen potenzielle Zuhörer.